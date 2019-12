Eventi 61

Nuove frontiere educative della scuola, a Gela una conferenza del sociologo Francesco Pira

E' il tema i un seminario di studi organizzato dalla sezione UCIIM "V. Argento" presieduta da Viviana Aldisio, dirigente scolastico

04 Dicembre 2019 18:26

“Educazione al sentimento e uso consapevole delle nuove tecnologie. Le nuove frontiere educative della scuola”. Questo il tema di un seminario di studi organizzato dalla sezione UCIIM “V. Argento” di Gela presieduta dalla dottoressa Viviana Aldisio, Dirigente Scolastico.Relatore il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione e giornalismo e coordinatore del Master in “Social Media Manager” presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. L’evento si svolgerà venerdì 6 dicembre 2019 dalle 15,30 alle 18,30 presso l’Istituto Comprensivo “G. Verga” in via Salonicco 2 a Gela. I destinatari del seminario sono docenti e dirigenti scolastici e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto come previsto dal Miur.



