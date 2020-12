Salute 251

Nuova variante del Coronavirus in Sudafrica: "Altamente preoccupante" perchè più contagiosa di altre

In seguito alla scoperta, il governo di Londra ha imposto immediatamente restrizioni "immediate" ai viaggi e quarantene rigorose

Redazione

24 Dicembre 2020 16:08

Si tratta di una notizia che nessuno vorrebbe dare": così il ministro della Salute britannico, Matt Hancock in conferenza stampa ha annunciato ieri che nel Regno Unito è stata rilevata un’altra nuova variante del Covid-19, di cui finora sono stati accertati due casi. Si tratta di contatti di casi che sono arrivati dal Sudafrica nelle ultime settimane.Dunque dopo la variante "Made in UK", la Gran Bretagna si trova alle prese con una nuova mutazione del Coronavirus. Una seconda nuova variante ritenuta "altamente preoccupante, perché è ancora più contagiosa e sembra essere ulteriormente mutata". Hancock ha assicurato che i due casi accertati, che avevano avuto contatti con casi arrivati dal Sudafrica, e il loro entourage stretto, sono stati messi in quarantena.

In seguito alla scoperta, il governo di Londra ha imposto immediatamente restrizioni "immediate" ai viaggi e quarantene rigorose alle persone che sono rientrate dal Sudafrica nelle ultime due settimane. La variante del SARS-CoV-2 sembra contenere più mutazioni di quella che ha cominciato ad estendersi con rapidità nel sud dell’Inghilterra.



