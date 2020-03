Attualita 14426

L'Italia si ferma: ecco l'elenco delle 88 attività che rimangono aperte. Le nuove misure scattano lunedì

Aperte farmacie e parafarmacie. Assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari e tutti i servizi pubblici, ad esempio i trasporti

Redazione

22 Marzo 2020 11:44

Nuova stretta del Governo per contrastare il Covid-19. Giuseppe Conte su Facebook ha annunciato la chiusura di tutte le attività produttive non strategiche. "Al di fuori delle attività ritenute essenziali consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale". Il giro di vite partirà da lunedì e al momento sarà valido fino al 3 aprile. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di alimentari e di generi di prima necessità. Non ci saranno restrizioni sui giorni d'apertura dei supermercati. Aperte farmacie e parafarmacie. Assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari e tutti i servizi pubblici, ad esempio i trasporti.. Secondo quanto precisano fonti di Palazzo Chigi, dalla nuova stretta sono esclusi giornali, tv ed edicole che resteranno aperti. Aperti anche tabacchi e benzinai. L'ufficialità arriverà nella giornata di domenica 22. Intanto ecco i settori che dovrebbero essere inclusi:Cosa rimane aperto

01 coltivazioni agricole e caccia,

03 pesca e acquacoltura,

10 industrie alimentari,

11 industria bevande,

13.96.20 fabbricazione altri articoli tessili,

13.94 fabbricazione articoli tessili tecnici ed industriali,

13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti,

14.12.00 confezione di camici e indumenti da lavoro,

17 fabbricazione di carta e prodotti carta,

18 stampa e riproduzione supporti registrati,

19 fabbricazione di coke e raffinazione petrolio,

20 fabbric. prodotti chimici,

21 fabbric. prodotti farmaceutici,

22.1 fabbricazione articoli gomma,

22.2 fabbric. articoli materie plastiche,

23.19.10 fabbricazione vetrerie per laboratori e farmacia,

23.20.00 fabbric. refrattari,

24.42.00 produzione di alluminio e semilavorati,

26.60.02 fabbric.i apparecchi elettromedicali,

26.60.09 fabbric. altri strumenti per irradiazione e app elettroterapeutiche,

28.95.00 fabbricazione di macchine per l'industria della carta,

32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche,

33.12.40 riparazione attrezzature non domestiche per refrigerazione e ventilazione,

33.13.03 riparazione apparecchi elettromedicali, materiale medico-chirurgico e odontoiatria,

33.13.04 riparazione apparati di distillazione per laboratori,

33.12.53 riparazione macchine industrie chimiche, petrolchimiche,

33.12.60 riparazione trattori agricoli,

33.12.70 riparazione macchine agricoltura,

33.13.04 riparazione apparati di distillazione per laboratori,

33.16.00 riparazione aeromobili e veicoli spaziali,

33.17.00 riparazione materiale rotabile ferroviario e simili,

33.20.07 installazione di apparecchi medicali e odontoiatria,

33.20.08 installazione di apparecchi elettromedicali,

35 fornitura di elettricità e gas,

36 raccolta fornitura di acqua,

37 gestione delle reti fognarie e depurazione,

38 raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti,

39 risanamento e servizi rifiuti,

43.21 installazione di impianti elettrici,

43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria,

43.22.02 installazione di impianti per la distribuzione del gas,

43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio,

45.2 riparazione auto,

45.3 commercio accessori di autoveicoli,

45.4 commercio e riparazione di moto e accessori,

46.49.1 commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria,

46.69.94 commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici,

49.1 trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano),

49.2 trasporto ferroviario di merci,

49.31.00 trasporto terrestre di passeggeri,

49.32.1 taxi,

49.32.2 noleggio di autovetture con conducente,

49.41.00 trasporto di merci su strada,

49.50.10 trasporto mediante condotte di gas,

49.50.20 trasporto mediante condotte di liquidi,

50 trasporto marittimo,

51 trasporto aereo,

52 magazzinaggio e supporto ai trasporti,

53 servizi postali e corrieri,

J (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione,

K (da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative

72 ricerca scientifica e sviluppo,

74.3 traduzione e interpretariato,

75 servizi veterinari,

80.1 servizi di vigilanza privata,

80.2 servizi connessi a vigilanza,

81.22.01 pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali,

81.29.91 pulizia e lavaggio aree pubbliche,

81.29.99 altre attività di pulizia.,

82.20.00 call center,

84, 85 istruzione,

86 assistenza sanitaria,

87 ass. sociale residenziale,

88 ass. sociale non residenziale



