Nuova squadra per Miccichè in vista delle amministrative: Schifani e la Prestigiacomo in pole position

Forza Italia, in vista delle elezioni amministrative in Sicilia, riparte da una squadra totalmente rinnovata

Redazione

16 Ottobre 2019 15:35

Forza Italia in Sicilia riparte da una squadra totalmente rinnovata che affiancherà Gianfranco Miccichè in vista della prossima tornata elettorale per le amministrative in primavera.

Ad annunciare i componenti del nuovo ufficio politico è lo stesso commissario regionale azzurro: il gruppo di lavoro sarà costituito dai due padri nobili di Forza Italia in Sicilia, Renato Schifani e Stefania Prestigiacomo, dagli assessori regionali Bernardette Grasso e Marco Falcone, dal capogruppo azzurro all’Assemblea Regionale Siciliana, Tommaso Calderone, e dall’europarlamentare Giuseppe Milazzo.

“L’ufficio politico – dice il commissario regionale Gianfranco Miccichè - sta già calendarizzando gli incontri sul territorio, comune per comune, con l’obiettivo di rinnovare profondamente il partito, così come richiesto dal presidente Berlusconi. Partiremo, a giorni, con le nomine dei nuovi coordinatori provinciali e gli incontri preparatori alle candidature e alle alleanze per le amministrative di maggio 2020”.

