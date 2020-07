Cronaca 435

Nuova ordinanza di Musumeci, da domani i mezzi di trasporto in Sicilia potranno essere occupati al 100%

Un passeggero potrà sedersi accanto ad un altro anche se non appartiene allo stesso nucleo familiare

Redazione

03 Luglio 2020 14:51

Da domani tutti i posti dei mezzi di trasporto potranno essere occupati al 100%. È la disposizione contenuta nell'ultima ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.ECCO IL TESTO DELL'ORDINANZA

Con l'avvio della stagione turistica, viene dunque meno uno dei vincoli che non consentiva di sedere vicino ad un altro passeggero e di osservare il distanziamento sociale anti-coronavirus.

Ecco che adesso un passeggero potrà sedersi accanto ad un altro anche se non appartiene allo stesso nucleo familiare. Cade dunque la norma del distanziamento di almeno un metro tra chi viaggia sui mezzi e così i vari esercenti del trasporto sia pubblico che privato possono riempire totalmente traghetti, autobus, pullman, treni, taxi.

L'ordinanza ha validità fino al prossimo 14 luglio.

Nel testo sta scritto che “nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid-19, è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento intepersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM dell’11 luglio 2020”.

"Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione - si precisa però -, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio".

Le misure, continua l'ordinanza, "si applicano anche al trasporto pubblico regionale, locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché al trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente sia automobilistico che bus, autobus a fini turistici), trasporto pubblico funiviario".



Da domani tutti i posti dei mezzi di trasporto potranno essere occupati al 100%. È la disposizione contenuta nell'ultima ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.ECCO IL TESTO DELL'ORDINANZA

Con l'avvio della stagione turistica, viene dunque meno uno dei vincoli che non consentiva di sedere vicino ad un altro passeggero e di osservare il distanziamento sociale anti-coronavirus.

Ecco che adesso un passeggero potrà sedersi accanto ad un altro anche se non appartiene allo stesso nucleo familiare. Cade dunque la norma del distanziamento di almeno un metro tra chi viaggia sui mezzi e così i vari esercenti del trasporto sia pubblico che privato possono riempire totalmente traghetti, autobus, pullman, treni, taxi.

L'ordinanza ha validità fino al prossimo 14 luglio.

Nel testo sta scritto che “nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid-19, è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento intepersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM dell’11 luglio 2020”.

"Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione - si precisa però -, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio".

Le misure, continua l'ordinanza, "si applicano anche al trasporto pubblico regionale, locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché al trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente sia automobilistico che bus, autobus a fini turistici), trasporto pubblico funiviario".



Strage di via D'Amelio, il colonnello Papa: "Uno scontrino strappato e intercettazioni non registrate"

News Successiva Caltanissetta, il 7 luglio non avverrà distribuzione idrica nel capoluogo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare