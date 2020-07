Salute 426

Nuova ondata di caldo in Sicilia, torna l'anticiclone: temperature oltre i 35 gradi

Se al Nord e sulle regioni adriatiche e in Toscana, l'ingresso di venti più freschi sta provocando un calo delle temperature, al sud sono in rialzo

Redazione

07 Luglio 2020 16:27

Torna il gran caldo in Sicilia. Se infatti al Nord e sulle regioni adriatiche e in Toscana, l'ingresso di venti più freschi di Bora e Grecale sta provocando un calo sensibile delle temperature, con valori massimi che scenderanno sotto la media del periodo, a Sud le temperature sono in rialzo.Da mercoledì l’ulteriore rinforzo dell’anticiclone riporterà un’atmosfera più stabile. Fino a sabato pomeriggio il sole sarà prevalente e le temperature massime torneranno a crescere fino a raggiungere punte di 30-33 C al Nord, 35 C al Centro e oltre questa soglia sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Il team del sito iLMeteo.it avvisa che oggi, martedì, soffieranno venti freschi di Bora e Grecale con raffiche fino a 60-70 km/h, ma a parte qualche nube in più al Nord e ultime precipitazioni mattutine in Emilia e sugli Appennini centrali il tempo sarà pressochè soleggiato.

Nel secondo weekend di luglio, invece, una nuova irruzione di venti di Bora con temporali interesserà il Nord a partire da sabato pomeriggio fino alle prime ore di domenica. In questo contesto le temperature subiranno una nuova flessione con valori che torneranno ancora sotto la media del periodo.





