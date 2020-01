Cronaca 506

Nudo in strada aggredisce due carabinieri che tentano di bloccarlo. E' stato ricoverato in psichiatria

Alla scena hanno assistito diversi passanti che hanno ripreso il tutto con i cellulari. Un video sta facendo il giro del web

Redazione

22 Gennaio 2020 15:22

Momenti di tensione ad Erice quando un uomo nudo è andato in giro per le vie cittadine. Numerose le telefonate arrivate ai numeri di emergenza. Qualcuno ha anche ripreso le fasi in cui l'uomo ha colpito i carabinieri che sono arrivati per bloccarlo inviando i video sui social. Tantissime le persone che hanno assistito alla scena. Nei video si notato gli istanti della colluttazione. Si vede l'uomo avvicinarsi ai militari. L'uomo nudo colpisce ripetutamente un carabiniere, che cerca di fermarlo e di difendersi. L'uomo, come raccontano alcuni testimoni, era già stato avvistato come intorno alle 6 in via Palermo. Nudo e con solo le ciabatte addosso. L'uomo, dopo l'intervento del 118, sarebbe stato trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate dove ora risulterebbe ricoverato nel reparto di psichiatria.

