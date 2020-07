Cronaca 654

Nubifragio a Palermo, sub cercano altre vittime in viale della Regione: la città è in ginocchio

I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno controllando tutta l’arteria allagata anche con il gruppo sommozzatori

Redazione

15 Luglio 2020 21:14

C’è anche un mezzo anfibio dei vigili del fuoco impegnato sulla Circonvallazione di Palermo, allagata dopo il violento nubifragio abbattutosi sulla città nel pomeriggio. Due persone morte, rimaste intrappolate in una vettura sommersa nel sottopassaggio della rotonda di via Leonardo da Vinci, due bimbi in ricoverati in ipotermia, scene di panico e automobilisti che abbandonano le vetture e, a nuoto, cercano di mettersi in salvo. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno controllando tutta l’arteria allagata anche con il gruppo sommozzatori.

