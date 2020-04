Cronaca 178

Nozze di diamante a San Cataldo per Giuseppe Gattuso e Vincenza Matraxia

Il matrimonio fu celebrato il 30 aprile 1960, esattamente 60 anni fa, alla Chiesa Madre di San Cataldo

Redazione

30 Aprile 2020 16:48

I sancataldesi Giuseppe Gattuso, 96 anni, e Vincenza Matraxia, 85 anni festeggiano le nozze di diamante. Il matrimonio fu celebrato il 30 aprile 1960, esattamente 60 anni fa, alla Chiesa Madre di San Cataldo. "La loro è una unione solida, condita da sentimento, rispetto e comprensione, valori importantissimi - dice Jessica la nipote - e ha dato vita ad una bellissima famiglia sempre unita in tutto e per tutto". Una grande e bella famiglia quella di Giuseppe e Vincenza, composta da i figli, Rosaria, Angelo, Michele e Salvatore; le nuore Gaetana, Gisella e Vanessa; il genero Giuseppe; i nipoti Roberto, Andrea, Giuseppe, Jessica, Ilenia, Giada, Martina, Emanuel, Simone, Sonia, Giuseppe V, Giuseppe F, Francesco, Simone P.; le pronipoti Giulia, Giorgia, Carol e una/o prossima in arrivo. "Questo è un avvenimento da rendere memorabile - prosegue Jessica - e la famiglia è onorata di vivere questa ricorrenza rara. Loro sono un grande esempio per tutti noi. Infiniti auguri da tutta la vostra meravigliosa Famiglia".

