Notte sotto le stelle a "Villa Greca", premio Auriga a Gela a tre eccellenze siciliane

Il premio Aurica è stato assegnato alla scrittrice Silvana Grasso e al cantautore Mario Incudine. Premiata anche l’ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara

Donata Calabrese

12 Agosto 2020 11:12

L’elegante e raffinata “Villa Greca”, ha fatto da sfondo a Gela ad una serata dedicata alla beneficenza e il cui ricavato verrà devoluto alla Protezione Civile Una serata che ha visto salire sul palco, per ritirare il premio Auriga, la scrittrice Silvana Grasso e il cantautore Mario Incudine. Premiata anche l’ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara, assente per motivi di lavoro. Tre eccellenze siciliane che si sono contraddistinte per il loro altissimo profilo umano e professionale. L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli imprenditori Luigi Greca e dalla moglie Maria, a capo di un’azienda divenuta leader nel mondo nella produzione di generatori elettrici e il cui amministratore delegato è il figlio Michele. Durante la serata si è esibita la “Sinfonica Centro Sicilia”. A curare la regia la EDA Communication & events di Emanuele D’Angeli. Nell’organizzazione anche la Pro Loco presieduta da Fabiola Polara.

