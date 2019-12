Eventi 152

Notte Nazionale dei Licei: a Caltanissetta gli studenti del "Manzoni-Juvara" si esibiranno in performance letterarie, artistiche e musicali

Giovani Ciceroni guideranno i visitatori a conoscere gli aspetti storici e artistici dei siti che ospiteranno le attività in programma. Dalle 21.00 la serata continuerà nella Strata ‘a foglia

Redazione

08 Dicembre 2019 09:23

Martedì 10 Dicembre, nel centro storico di Caltanissetta, a partire dalle ore 17.00, si terrà l’evento Notte Nazionale dei Licei Economico-Sociali, dal titolo "Cultura e Sviluppo Economico", che avrà come protagonisti gli allievi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Manzoni-Juvara di Caltanissetta-San Cataldo.Gli studenti si esibiranno in performance letterarie, artistiche e musicali che avranno come cornice la Cattedrale Santa Maria La Nova, la Chiesa di San Sebastiano, l'Atrio del Palazzo del Carmine e il Cortile della Biblioteca Comunale Scarabelli.

Giovani Ciceroni guideranno i visitatori a conoscere gli aspetti storici e artistici dei siti che ospiteranno le attività in programma.

Dalle 21.00 la serata continuerà nella Strata ‘a foglia con esibizioni musicali della band di Istituto e improvvisazioni jazz al pianoforte.

Per maggiori informazionisi può consultare la locandina allegata e la pagina Facebook della scuola (IISS "Manzoni - Juvara").



