Notte di incendi Gela, a fuoco l'auto di uno studente e una serra coltivata a pomodori

Intorno alle 4 quando una volante del Commissariato è intervenuta in contrada Bulala, per una segnalazione di danneggiamento a mezzo incendio di una serra

Redazione

12 Settembre 2019 11:43

Due incendi nella notte a Gela. Il primo intorno alle 3.30 in via Scarlatta,dove ignoti hanno incendiato l’autovettura Audi modello TT di proprietà di uno studente ventenne. Le fiamme, sono state spente dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gela che hanno accertato la natura dolosa. Danni in corso di quantificazione. Un nuovo episodio poco dopo, intorno alle 4 quando una volante del Commissariato è intervenuta in contrada Bulala, per una segnalazione di danneggiamento a mezzo incendio di una serra, coltivata a pomodori. Danni ingenti in corso di quantificazione. In entrambi i casi indaga la polizia.

