Notte di fuoco a Gela, in fiamme quattro auto: una appartiene ad una donna impiegata in una banca

Il rogo sarebbe partito da una Fiat 16 e ben presto si è propagato ad altre tre macchine. E' successo in via Danimarca

Redazione

16 Dicembre 2020 12:52

Notte di fuoco a Gela dove un incendio partito da un'auto, una Fiat 16 in pochi minuti si è propagato ad altre tre auto. Il rogo si è verificato in via Danimarca, nel quartiere Caposoprano. Le altre auto coinvolte dalle fiamme sono una Dacia Duster e due Fiat Panda. Dai primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco e dalla polizia, si tratterebbe di un incendio doloso. Si è anche annerito il prospetto di un’abitazione di via Danimarca all'altezza del civico 30.

L’auto dalla quale sarebbero partite le fiamme, è di proprietà di una donna di 57 anni,impiegata di banca.

