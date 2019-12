Cronaca 450

Notte di fuoco a Caltanissetta, quattro autovetture in fiamme: indagano polizia e carabinieri

I primi due incendi (con un'altra auto coinvolta) si sono verificati tra corso Vittorio Emanuele e corso Umberto, l'ultimo incendio si è verificato intorno alle 5 di mattina in via Mazzini

18 Dicembre 2019 09:23

Quattro auto a fuoco nella notte a Caltanissetta. In C.so Umberto all'altezza del civico 193 intorno alle 0.45, per cause in corso di accertamento, si è incendiata l’autovettura Fiat Punto di proprietà di A.G. nisseno di 54 anni. Le fiamme hanno interessato un'altra autovettura parcheggiata vicino, una Lancia Y. Spente dai Vigili del Fuoco, le fiamme hanno causato danni in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. In C.so Vittorio Emanuele all'una di notte odierne, ignoti mediante utilizzo di liquido infiammabile, hanno incendiato l’autovettura Citroen Xara di proprietà di G.S. nisseno di 55 anni. Le fiamme, spente dai Vigili del Fuoco, hanno causato danni in corso di quantificazione. Sul posto i Carabinieri. L'ultimo incendio si è verificato intorno alle 5 di mattina in via Mazzini n.47. Per cause in corso di accertamento, si è incendiata l’autovettura BMW serie 3 di proprietà di T.S., nisseno di 44 anni. Le fiamme, spente dai Vigili del Fuoco, hanno causato danni in corso di quantificazione. Sul posto i Carabinieri. (Foto Seguo News)

