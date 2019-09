Attualita 67

Nonna Maria spegne cento candeline, gli auguri del sindaco di Gela e della sua giunta

LLa signora Maria ha festeggiato l'importante traguardo circondata dall'amore dei suoi familiari

29 Settembre 2019 20:15

Il sindaco Lucio Greco, in occasione del "centesimo" compleanno della signora Maria Bruno in Piraino, ha consegnato una targa ricordo ed un mazzo di fiori in rappresentanza della giunta e del consiglio comunale.

A porgere gli auguri, per l'importante traguardo raggiunto dalla "nonnina" di Gela, anche il vicesindaco Terenziano di Stefano, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e l'assessore Ivan Liardi.La signora Maria ha festeggiato l'ambito traguardo, circondata dall'amore dei suoi familiari.



