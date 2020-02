Attualita 132

"Non sopporto Liliana Segre, cerca solo pubblicità", bufera su una prof. Genitori in rivolta

Sono stati gli studenti di 12 anni a riferire le parole pronunciate dalla loro insegnante, facendo scoppiare le polemiche

02 Febbraio 2020 17:34

"Liliana Segre non la sopporto. E anche voi, ragazzi, non fatevi fregare da questi personaggi che cercano solo pubblicità": è bufera per le parole di una professoressa di Firenze della scuola media Mazzanti. La docente avrebbe messo in guardia i suoi alunni dal farsi prendere in giro da Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di concentramento, durante il Giorno della Memoria. "Anche mio nonno è stato in un campo di concentramento, ma non è certo andato in giro a dirlo a tutti. E ora non andate a casa a dire ai vostri genitori che sono nazista e antisemita", avrebbe detto la professoressa stando al racconto dei ragazzi.Degli studenti di 12 anni che hanno riferito ai loro genitori quanto accaduto in classe, facendo scoppiare le polemiche. I ragazzi, tornati a casa da scuola, hanno raccontato le parole della professoressa sulla sopravvissuta all'Olocausto, che da mesi vive sotto scorta proprio a causa delle continue minacce che la colpiscono. I genitori dei ragazzi hanno deciso di rivolgersi alla dirigenza della scuola, costringendo la docente a scusarsi in classe per le sue parole. Ma questo non basta a placare l'indignazione: "Erano sconcertati. Perché è vero che sono molto giovani ma non sono affatto sprovveduti e sanno bene cos'è stato l'Olocausto e quante morti assurde ha provocato. Non è possibile che questa persona, tra l'altro non nuova a certe esternazioni, tiri fuori certe opinioni a scuola. Tra l'altro a quanto pare sembra che abbia anche tessuto le lodi di Mussolini", avrebbe commentato una mamma.

Le accuse sono arrivate anche dalla politica, come riportato da FirenzeToday: "Confidiamo che vengano assunti provvedimenti netti verso quella professoressa che, in tutta evidenza, non ha solo sbagliato a pronunciare terribili parole contro Liliana Segre, ma, se fosse tutto confermato, avrebbe proprio sbagliato mestiere", ha dichiarato Valerio Fabiani, dalla segreteria regionale del Pd in Toscana. "Non ringrazieremo mai abbastanza i ragazzi della classe e i loro genitori che hanno raccontato quanto accaduto, nonostante questa signora avrebbe intimato agli studenti di non riferire di avere una professoressa nazista o antisemita", ha aggiunto.

