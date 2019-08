Cronaca 331

Non si reca in caserma a firmare, arresti domiciliari per un giovane di Riesi

Si tratta di un 22enne già noto alle forze dell'ordine.Qualche mese fa era finito nei guai per spaccio di stupefacenti

Redazione

22 Agosto 2019 10:57

I Carabinieri della Stazione di Riesi hanno tratto in arresto un ventiduenne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Lo stesso, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per reati di spaccio di stupefacenti, è stato segnalato dai militari del posto all’ Autorità Giudiziaria di Caltanissetta, che ha accolto favorevolmente la richiesta, per aver violato, pochi giorni fa, l’obbligo di presentarsi in caserma, determinando così l’aggravamento della misura cautelare in questione. Il giovane, accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato poi tradotto presso la propria abitazione ove dovrà ora scontare la misura agli arresti domiciliari.

