Non rispettavano misure anticontagio: a Caltanissetta chiuso il McDonald's, una paninoteca e altri 2 bar in provincia

Le quattro attività dovranno osservare la chiusura temporanea. All'interno i carabinieri hanno trovato persone assembrate e senza mascherina

Redazione

17 Ottobre 2020 11:02

Ieri pomeriggio sono stati notificati dai carabinieri di Caltanissetta i decreti di “chiusura temporanea”, con efficacia dal 17 ottobre 2020, nei confronti di 4 attività commerciali, tutte sanzionate per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui agli artt. 1 e 2 del DPCM 07/08/2020 e successive modifiche” per la presenza, sia all’interno che all’esterno dei rispettivi locali, di numerosi avventori sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale, non rispettando altresì il previsto distanziamento interpersonale di sicurezza.In particolare si tratta di: un bar a Sommatino (giorni 8 di sospensione, per recidiva delle citate violazioni), un bar a Serradifalco (giorni 5 di sospensione), il McDonald's a Caltanissetta (giorni 5 di sospensione), un bar - paninoteca in via Aretusa a Caltanissetta (giorni 5 di sospensione).



