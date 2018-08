Cronaca 468

Non era cicoria ma un'erba velenosa, intera famiglia intossicata

A Licata cinque persone, fra le quali una bimba di cinque anni, sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso

Redazione

14 Agosto 2018 12:54

Credevano forse che fosse cicoria o comunque una verdura commestibile e in realtà, era un’erba selvatica velenosa. Erba che hanno cucinato e mangiato, motivo per il quale una famiglia composta da cinque persone a Licata, come si legge sul Giornale di Sicilia, è finita al pronto soccorso dell’ospedale «San Giacomo d’Altopasso».Tutti, fra cui una piccina di appena cinque anni, sono rimasti gravemente intossicati e i sanitari del pronto soccorso del nosocomio di Licata non hanno potuto far altro che contattare il centro antiveleni e mettere in atto il protocollo previsto in questo genere di casi.(Gds)



