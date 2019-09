Attualita 330

Nomine e avvicendamenti nelle parrocchie, a Gela don Franco Greco prenderà il posto di padre Bentivegna

Il vescovo mons. Rosario Gisana, in vista del nuovo anno pastorale, ha annunciato una serie di avvicendamenti nei vari centri pastorali

Redazione

14 Settembre 2019 16:41

In vista dell’inizio delle attività del nuovo anno pastorale il vescovo mons. Rosario Gisana ha annunciato una serie di avvicendamenti e nomine nei vari centri pastorali e servizi della diocesi a decorrere dal primo ottobre. L’annuncio più eclatante riguarda la Basilica Cattedrale: al posto di don Filippo Bognanni andrà don Giovanni Tandurella che lascia la parrocchia Santa Maria di Betlemme di Gela. Gli subentra nel ministero di parroco don Filippo Salerno che mantiene anche il servizio di cappellano dell’Ospedale di Gela. Don Bognanni continuerà ad esercitare il suo ministero a Piazza Armerina come rettore della Collegiata del SS. Crocifisso sempre nel quartiere Monte.

La parrocchia San Giuseppe di Niscemi ha il suo nuovo parroco nella persona del giovane Calogero Giuliana, detto Rocchelio di Butera, finora vicario parrocchiale al SS. Salvatore di Riesi. Don Rocchelio sostituisce don Rosario Sciacca, trasferito alla chiesa Madre di Gela in sostituzione di don Salvatore Rindone chiamato al ministero di Direttore spirituale del Seminario diocesano.

Nella parrocchia Beata Vergine del monte Carmelo di Gela, a seguito della morte di don Pippo Bentivegna, il vescovo ha nominato amministratore parrocchiale don Franco Greco. Sono in attesa di conoscere il nuovo parroco altre parrocchie della diocesi. A Gela, il provinciale di Cappuccini ha annunciato il nome del nuovo guardiano del convento nella persona del gelese padre Roberto Cuvato che assume anche il compito di vicario parrocchiale in aiuto del parroco padre Luca Bonomo, mentre si è in attesa di definire la situazione di Mazzarino dove i Cappuccini, che hanno annunciato la chiusura del convento, reggono le parrocchie di San Francesco e Maria SS. della Lacrima. Cambia anche il parroco della Chiesa Madre di Riesi a seguito del trasferimento di don Lorenzo Anastasi a Catania, presso la casa salesiana “La Salette”. Il nuovo parroco è don Pasquale Sanzo, originario di Agrigento.

