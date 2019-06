Eventi 386

"No" all'abbandono dei rifiuti, domani verrà ripulita a Caltanissetta la via Aldo Moro

Alla manifestazione, denominata "Let's Clean Up Europe" e che si terrà nei pressi del campo di calcio comunale, parteciperà anche la Dusty

Redazione

26 Giugno 2019 12:11

“Let’s Clean Up Europe” anche a Caltanissetta, per salvaguardare e proteggere il territorio dove i bambini crescono e giocano. Dusty parteciperà attivamente alla manifestazione contro l’inquinamento e l’abbandono dei rifiuti.Di concerto con l’Amministrazione comunale domani, giovedì 27 giugno dalle 10:00 alle 12:00 in via Aldo Moro (nei pressi del campetto di calcio comunale) Dusty fornirà guanti, pinze e sacchi per la raccolta dei rifiuti, per realizzare il Let’s Clean up di Caltanissetta. La partecipazione è aperta a tutti, perché è un’occasione di incontro e confronto con il territorio. Un’iniziativa nata per restituire il decoro che questa zona merita. Alla manifestazione parteciperanno: Legambiente Caltanissetta Presidente Ivo Cigna; Comitato Balate- Pinzelli Presidente Santino Gatto.

Visto l’elevato numero di borghi storici e di patrimoni culturali, l’Italia è uno dei Paesi che aderisce maggiormente all’iniziativa grazie al coordinamento del Ministero dell’Ambiente e del Comitato Promotore italiano che organizza il SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti). Il Comune di Caltanissetta dunque, sarà parte attiva nel salvaguardare e tutelare il decoro urbano.

Bambini, ragazzi, famiglie saranno i benvenuti per trascorrere insieme la giornata nel divertimento.

A bonifica ultimata, una squadra di operatori ecologici provvederà a portare il materiale rimosso nelle piattaforme della differenziata.







