Cronaca 1361

Nisseno infettò 32 donne con l'HIV. La Cassazione: 22 anni sono pochi. Disposto un nuovo processo

Valentino Talluto in primo grado era stato condannato a 24 anni di carcere e successivamente in appello la sua pena era stata ridotta

Redazione

01 Novembre 2019 09:35

I giudici della I sezione penale della Cassazione hanno confermato la responsabilità di Valentino Talluto nel contagio con l’Hiv delle sue partner in seguito a rapporti sessuali non protetti. Accogliendo i ricorsi delle parti civili i giudici della Suprema Corte hanno anche disposto un nuovo processo davanti a un’altra sezione della Corte d’Appello che dovrà valutare se aggravare la pena in relazione a quattro episodi che gli erano stati contestati e dai quali era stato assolto in Appello.

A presentare il ricorso in Cassazione oltre allo stesso Talluto, erano state alcuni parti civili e la Procura Generale della Capitale che chiedeva di riconoscere l’epidemia dolosa. Richiesta non accolta sia dal Pg che dai giudici della I sezione nella sentenza pronunciata oggi pomeriggio.Talluto era stato condannato in primo grado il 27 ottobre del 2017 a 24 anni di carcere quando i giudici lo avevano riconosciuto colpevole del reato di lesioni gravissime ma non di quello di epidemia dolosa. L’11 dicembre 2018 la pena era poi stata ridotta in Appello a 22 anni per lesioni gravissime con dolo eventuale e assolto dalla Corte d’Assise d’Appello per 4 casi di ragazze che secondo l’accusa erano state contagiate da lui. Ora un nuovo processo dovrà rivalutare le assoluzioni.



