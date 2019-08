Attualita 16

Nisseni in vacanza: Santorini resta la più amata. Grande richiesta per le crociere sui fiumi europei

Un modo per ammirare le bellezze del vecchio Continente percorrendo i corsi d’acqua più lunghi d’Europa

Rita Cinardi

05 Agosto 2019 21:40

Le isole della Grecia tra le mete estere più scelte dai nisseni per le vacanze estive. La regina resta Santorini, scelta per lo più dalle coppie. E mentre i single scelgono la festaiola Mykonos, i giovanissimi partono per la meravigliosa, ma sicuramente meno cara, Corfù. A seguire ci sono le isole della Spagna, da Ibiza, a Formentera alle Canarie. Tantissimi coloro che quest’anno hanno prenotato le crociere sui fiumi europei, dal Danubio al Reno, dal Rodano all’Elba, un modo per ammirare le bellezze del vecchio Continente percorrendo i corsi d’acqua più lunghi d’Europa. Restano amatissime le coste siciliane e i tour in Spagna, Portogallo, Turchia, Marocco e Irlanda. Quest’anno poi c’è stato il grande ritorno di Sharm el Sheikh, meta fino a poco tempo fa sconsigliata dalla Farnesina. E infine per chi sceglie le città d’arte Barcellona, Madrid, Praga e Parigi restano le più ambite. “Le mete preferite di quest’anno sono un po’ le solite che si ripetono - spiega Lina Cordova, titolare di un’agenzia di viaggi in via Kennedy – la Grecia, la Spagna, la Turchia, il Marocco, Londra, Parigi. Tantissimi coloro che hanno scelto dei last minute vantaggiosissimi per Santorini, come pacchetti prendi 5 e paghi 4. Poi molta gente sta privilegiando il mare in Sicilia. La regina delle nostre coste è una località che si trova dalle parti di Sampieri e tutta quella zona dove c’è un bel mare, molto caldo, e un’ottima assistenza per i bimbi. Per ciò che riguarda i viaggi di nozze, la meta più scelta sono gli Stati Uniti, è andato un po’ a scemare il Messico, per il problema delle alghe, c’è sempre il Perù, c’è sempre la Polinesia, l’India abbinata alle Maldive, e infine Zanzibar. Per ciò che riguarda il periodo molti stanno andando a luglio, poi ci sono gli obbligati di agosto e qualcuno preferisce settembre visto che diminuisce la confusione, e anche i prezzi, ma la qualità resta la stessa”.

Le isole della Grecia tra le mete estere più scelte dai nisseni per le vacanze estive. La regina resta Santorini, scelta per lo più dalle coppie. E mentre i single scelgono la festaiola Mykonos, i giovanissimi partono per la meravigliosa, ma sicuramente meno cara, Corfù. A seguire ci sono le isole della Spagna, da Ibiza, a Formentera alle Canarie. Tantissimi coloro che quest’anno hanno prenotato le crociere sui fiumi europei, dal Danubio al Reno, dal Rodano all’Elba, un modo per ammirare le bellezze del vecchio Continente percorrendo i corsi d’acqua più lunghi d’Europa. Restano amatissime le coste siciliane e i tour in Spagna, Portogallo, Turchia, Marocco e Irlanda. Quest’anno poi c’è stato il grande ritorno di Sharm el Sheikh, meta fino a poco tempo fa sconsigliata dalla Farnesina. E infine per chi sceglie le città d’arte Barcellona, Madrid, Praga e Parigi restano le più ambite. “Le mete preferite di quest’anno sono un po’ le solite che si ripetono - spiega Lina Cordova, titolare di un’agenzia di viaggi in via Kennedy – la Grecia, la Spagna, la Turchia, il Marocco, Londra, Parigi. Tantissimi coloro che hanno scelto dei last minute vantaggiosissimi per Santorini, come pacchetti prendi 5 e paghi 4. Poi molta gente sta privilegiando il mare in Sicilia. La regina delle nostre coste è una località che si trova dalle parti di Sampieri e tutta quella zona dove c’è un bel mare, molto caldo, e un’ottima assistenza per i bimbi. Per ciò che riguarda i viaggi di nozze, la meta più scelta sono gli Stati Uniti, è andato un po’ a scemare il Messico, per il problema delle alghe, c’è sempre il Perù, c’è sempre la Polinesia, l’India abbinata alle Maldive, e infine Zanzibar. Per ciò che riguarda il periodo molti stanno andando a luglio, poi ci sono gli obbligati di agosto e qualcuno preferisce settembre visto che diminuisce la confusione, e anche i prezzi, ma la qualità resta la stessa”.

News Successiva Camera di Commercio di Caltanissetta, uffici chiusi al pubblico ad agosto nelle ore pomeridiane

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews