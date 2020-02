Sport 144

Nisseni domani in trasferta sul parquet della Siac Messina. Torna in campo capitan Marino

Marino e compagni sono consapevoli dell’importanza che ricopre la gara in tema di playoff. Fischio d'inizio fissato per le 16

Redazione

28 Febbraio 2020 10:26

Domani la comitiva giallorossa sarà di scena in trasferta sul parquet della Siac Messina. Dopo la battuta d’arresto in casa di sabato scorso, Marino e compagni sono consapevoli dell’importanza che ricopre la gara in ottica playoff. Le inseguitrici non perdono terreno, anzi, per cui è necessario riprendere il giusto cammino per rimanere saldamente ancorati nelle zone alte della classifica. I messinesi, reduci dalla sconfitta contro la capolista Cosenza, vorranno giocarsi dinanzi ai propri tifosi una grossa chance per puntare alla salvezza diretta senza passare dai play out. Ci attende una formazione agguerrita che non mollerà di un centimetro. È fondamentale approcciare al meglio la gara rispondendo colpo sul colpo; il gioco onestamente non è mai mancato, ma bisogna essere più incisivi in avanti ed avere anche un pizzico di fortuna in più. Nota positiva il ritorno in campo, dopo il turno di squalifica, di capitan Marino. Fischio d’inizio fissato per le 16.00.

Domani la comitiva giallorossa sarà di scena in trasferta sul parquet della Siac Messina. Dopo la battuta d’arresto in casa di sabato scorso, Marino e compagni sono consapevoli dell’importanza che ricopre la gara in ottica playoff. Le inseguitrici non perdono terreno, anzi, per cui è necessario riprendere il giusto cammino per rimanere saldamente ancorati nelle zone alte della classifica. I messinesi, reduci dalla sconfitta contro la capolista Cosenza, vorranno giocarsi dinanzi ai propri tifosi una grossa chance per puntare alla salvezza diretta senza passare dai play out. Ci attende una formazione agguerrita che non mollerà di un centimetro. È fondamentale approcciare al meglio la gara rispondendo colpo sul colpo; il gioco onestamente non è mai mancato, ma bisogna essere più incisivi in avanti ed avere anche un pizzico di fortuna in più. Nota positiva il ritorno in campo, dopo il turno di squalifica, di capitan Marino. Fischio d’inizio fissato per le 16.00.

News Successiva Nisseni sfortunati e spreconi escono sconfitti dalla sfida casalinga contro la Futura. Zona playoff sempre più affollata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare