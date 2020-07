Sport 150

Nissa, Scerra e Tuccio indosseranno la maglia biancoscudata

Società scatenata sul mercato. Il ds Peppe Cammarata mette a segno altri due colpi

Redazione

16 Luglio 2020 20:04

Continua senza sosta la campagna di potenziamento della Nissa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il direttore sportivo Peppe Cammarata, ha chiuso l’accordo con uno dei giovani talenti più apprezzati del panorama calcistico siciliano, ovvero Vincenzo Tuccio, classe 2001, esterno alto. Rapidità e grinta sono le sue principali caratteristiche. Tuccio ha cominciato la sua giovane carriera nella scuola calcio del Gela, poi Beretti Akragas, Primavera Trapani e, recentemente primavera Cavese.Messo a segno anche un gran colpo in attacco. Tony Scerra, classe 1997, la prossima stagione indosserà la gloriosa maglia biancoscudata. Giocatore duttile, può infatti ricoprire sia il ruolo di prima punta che quello di esterno destro d’attacco, Scerra ha sempre avuto una grande confidenza con il gol, realizzandone molti nei vari campionati, alcuni davvero spettacolari proprio con il Gela Calcio, società con la quale ha vinto un campionato di Eccellenza, militando poi in serie D. Altre esperienze importanti, quelle con il Caltagirone e Santa Croce, sempre in Eccellenza.



(Nelle foto Peppe Cammarata con Vincenzo Tuccio e Tony Scerra)



Continua senza sosta la campagna di potenziamento della Nissa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il direttore sportivo Peppe Cammarata, ha chiuso l’accordo con uno dei giovani talenti più apprezzati del panorama calcistico siciliano, ovvero Vincenzo Tuccio, classe 2001, esterno alto. Rapidità e grinta sono le sue principali caratteristiche. Tuccio ha cominciato la sua giovane carriera nella scuola calcio del Gela, poi Beretti Akragas, Primavera Trapani e, recentemente primavera Cavese.Messo a segno anche un gran colpo in attacco. Tony Scerra, classe 1997, la prossima stagione indosserà la gloriosa maglia biancoscudata. Giocatore duttile, può infatti ricoprire sia il ruolo di prima punta che quello di esterno destro d’attacco, Scerra ha sempre avuto una grande confidenza con il gol, realizzandone molti nei vari campionati, alcuni davvero spettacolari proprio con il Gela Calcio, società con la quale ha vinto un campionato di Eccellenza, militando poi in serie D. Altre esperienze importanti, quelle con il Caltagirone e Santa Croce, sempre in Eccellenza.



(Nelle foto Peppe Cammarata con Vincenzo Tuccio e Tony Scerra)



Nissa, Mariano Cordaro torna ad indossare la maglia biancoscudata

News Successiva Asd Città di Caltanissetta, colpo di mercato: arriva il centravanti sancataldese Mattia Alù

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare