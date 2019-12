Sport 82

Nissa Rugby, vittoria in trasferta contro il San Gregorio e terzo posto in classifica

La squadra vince e convince. Il tecnico Lo Celso: "E' il nostro momento ma dobbiamo tenere alta la concentrazione"

Redazione

23 Dicembre 2019 15:42

DLF Nissa Rugby che vince e convince nel recupero del campionato regionale di serie C. Nell’ostica trasferta in terra etnea, resa ancor più ardua da un meteo implacabile (forte vento e pioggia), il quindici nisseno si è imposto per 31 a 7 contro il San Gregorio rugby. Contesa aspra ma corretta, giocata a viso aperto dalle due compagini che si giocavano il terzo posto in graduatoria. I nisseni partono forte e con Cammarata segnano la prima meta, dopo poco meno di tre minuti. La squadra continua a premere sull’acceleratore ed al 22’ Famiano fissa il parziale sul 12 a 0. Sul finire della prima frazione, Rinaldi rimpingua lo score: 19 a 0. della chiusura. La ripresa sembra ricalcare l’andamento del primo tempo. Carletta confeziona il 24 a 0 e poco dopo Emma certifica la qualità della prestazione dei rugbisti del centro Sicilia. Padroni di casa mai domi che riescono a siglare una meta.Al termine del match, l’allenatore della Nissa Rugby, Andrea Lo Celso, ha così commentato l’ottima prestazione della squadra: “Felice e soddisfatto della concentrazione e della disciplina dei miei ragazzi; non possiamo negare di essere stati superiori ai padroni di casa in ogni reparto. Sono felice di come hanno giocato tutti ma soprattutto i giovanissimi Carletta e Famiano. Questo è il nostro momento. Adesso ci godiamo il Natale e prepariamo la super sfida del nuovo anno in casa contro la capolista. Vogliamo fare bene e vogliamo farlo con le grandi perché siamo in grado di farlo. Complimenti agli amici del San Gregorio e grazie della stupenda ospitalità”.



DLF Nissa Rugby: 1 Bruno, 2 Cammarata (vk),3 Emma, 4 Palermo, 5 Messana, 6 Carletta, 7 Ferrara, 8 Messina, 9 Palumbo, 10 Di Maura, 11 Rinaldi (k),12 Giunta M.,13 Famiano, 14 Angelini, 15 Di Prima. A disposizione: 16 Raitano, 17 Ilardo, 18 Tabacco, 19 Polino, 20 Tirrito, 21 Falzone S., 22 Lipani

Recupero quinta giornata - 1ª Fase - 22/12/2019 San Gregorio - DLF Nissa Rugby 7 - 31

CLASSIFICA

Rugby Palermo 29

Amatori Catania 1963 29

DLF Nissa Rugby 15

San Gregorio 15

I Briganti Librino CT 10

Vittoria Rugby 2 (Vittoria Rugby: 4 punti di penalizzazione)



Prossimo turno (ottava giornata) - 12/01/2020

I Briganti Librino CT - Vittoria Rugby

Amatori Catania 1963 - DLF Nissa Rugby

San Gregorio - Rugby Palermo



Caltanissetta, la DLF Nissa Rugby aggiusta le panchine del "M. Tomaselli": un regalo alla città

