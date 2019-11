Sport 95

Nissa Rugby, primo successo in Serie C contro l'ostico Vittoria, il tecnico Lo Cascio: "Vittoria meritata"

Grande entusiasmo in seno alla Nissa Rugby che nel match casalingo contro il Vittoria Rugby ha ottenuto il primo successo stagionale per 31 a 24

Redazione

11 Novembre 2019 15:31

Grande entusiasmo in seno alla Nissa Rugby che nel match casalingo contro il Vittoria Rugby ha ottenuto il primo successo stagionale per 31 a 24 nel campionato di serie C, al termine di una gara vibrante che ha divertito il cospicuo pubblico presente sugli spalti del “M. Tomaselli” di Caltanissetta.Il quindici nisseno, nella gara disputata domenica 10 novembre, sul prato amico dell’impianto nisseno ha giocato una gara dai due volti: primo tempo impeccabile, ripresa non all’altezza. Merito agli ospiti che hanno lottato con determinazione ed impegno. Sugli spalti anche il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ed il presidente della FIR Sicilia, Orazio Arancio. Il successo premia la caparbietà della formazione del centro Sicilia.

Il tecnico Andrea o Celso ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Molto felice della vittoria ottenuta; abbiamo lavorato a lungo e sodo in queste settimane, ed in più si giocava nel nostro “Tomaselli” davanti al nostro “pubblico” ed era doveroso vincere. Analizzando l’incontro ho potuto constatare come sia bastato poco per perdere concentrazione, ritmo e gioco che nella prima frazione abbiamo imposto sugli avversari. Difatti la prima frazione di gioco è stata assolutamente dominata dai miei ragazzi con un gioco veloce, efficace e dinamico. Mischia chiusa dominante in tutto campo e in tutte le fasi: insomma uno “spettacolo” come hanno sottolineato dagli spalti. Chiudiamo la prima frazione con un punteggio netto di 24-0. Nel secondo tempo partiamo subito forte ma un giusto rosso nei confronti del nostro pilone Emma sanzionato per un placcaggio alto, ci ha fatto perdere concentrazione e lucidità; abbiamo commesso vari errori che sono stati subito concretizzati in mete da parte degli avversari, ostici e mai domi. Alla fine abbiamo però tenuto ed incassato i primi 5 punti in classifica. In settimana continueremo il nostro lavoro sia sull’aspetto fisico sia mentale. Ringrazio il caloroso e numero pubblico che ci ha sostenuto per l’intera partita ed il nostro sindaco Roberto Gambino che ha tifato per la squadra nissena in compagnia del consigliere comunale, Michele D’Oro e del presidente FIR Sicilia Arancio. Agli avversari non posso che fare un grosso in bocca a lupo per il proseguo complimentandomi con i ragazzi di Vittoria per la loro voglia di crescere che ogni anno mettono in campo e con gli amici del Syrako, quest’anno in forza alla squadra ragusana per il grande sostegno e apporto che stanno dimostrando ai giovani. Un saluto ed un complimento particolare va ai neo tecnici del Vittoria, Fazzino e D’Aquila, colonne storiche del Sirako che con la loro professionalità e competenza, stanno finalmente dando un’impronta tecnica ai giovani giocatori del Vittoria”.



Nissa Rugby: 1 Bruno, 2 Cammarata, 3 Emma, 4 Tringali, 5 Messana, 6 Palermo, 7 Ferrara, 8 Messina, 9 Palumbo, 10 Di Maura (K)11 Raitano, 12 Tabacco, 13 Di Prima, 14 Cali’ M., 15 Angelini. A disposizione: 16 Ilardo, 17 Tirrito, 18 Zimarmani, 19 Carletta, 20 Lippa, 21 Vacca, 21 Cimò



Campionato regionale Serie C Recupero* (seconda giornata) - 1ª Fase

10/11/2019 Nissa Rugby - Vittoria Rugby 31 – 24



CLASSIFICA Amatori Catania 1963 14

Rugby Palermo 10

San Gregorio 6

Vittoria Rugby 6

I Briganti Librino CT e Nissa Rugby 5



Prossimo turno (quarta giornata) - 17/11/2019

Vittoria Rugby - Rugby Palermo

Amatori Catania 1963 - San Gregorio

I Briganti Librino CT - Nissa Rugby



Grande entusiasmo in seno alla Nissa Rugby che nel match casalingo contro il Vittoria Rugby ha ottenuto il primo successo stagionale per 31 a 24 nel campionato di serie C, al termine di una gara vibrante che ha divertito il cospicuo pubblico presente sugli spalti del “M. Tomaselli” di Caltanissetta.Il quindici nisseno, nella gara disputata domenica 10 novembre, sul prato amico dell’impianto nisseno ha giocato una gara dai due volti: primo tempo impeccabile, ripresa non all’altezza. Merito agli ospiti che hanno lottato con determinazione ed impegno. Sugli spalti anche il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ed il presidente della FIR Sicilia, Orazio Arancio. Il successo premia la caparbietà della formazione del centro Sicilia.

Il tecnico Andrea o Celso ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Molto felice della vittoria ottenuta; abbiamo lavorato a lungo e sodo in queste settimane, ed in più si giocava nel nostro “Tomaselli” davanti al nostro “pubblico” ed era doveroso vincere. Analizzando l’incontro ho potuto constatare come sia bastato poco per perdere concentrazione, ritmo e gioco che nella prima frazione abbiamo imposto sugli avversari. Difatti la prima frazione di gioco è stata assolutamente dominata dai miei ragazzi con un gioco veloce, efficace e dinamico. Mischia chiusa dominante in tutto campo e in tutte le fasi: insomma uno “spettacolo” come hanno sottolineato dagli spalti. Chiudiamo la prima frazione con un punteggio netto di 24-0. Nel secondo tempo partiamo subito forte ma un giusto rosso nei confronti del nostro pilone Emma sanzionato per un placcaggio alto, ci ha fatto perdere concentrazione e lucidità; abbiamo commesso vari errori che sono stati subito concretizzati in mete da parte degli avversari, ostici e mai domi. Alla fine abbiamo però tenuto ed incassato i primi 5 punti in classifica. In settimana continueremo il nostro lavoro sia sull’aspetto fisico sia mentale. Ringrazio il caloroso e numero pubblico che ci ha sostenuto per l’intera partita ed il nostro sindaco Roberto Gambino che ha tifato per la squadra nissena in compagnia del consigliere comunale, Michele D’Oro e del presidente FIR Sicilia Arancio. Agli avversari non posso che fare un grosso in bocca a lupo per il proseguo complimentandomi con i ragazzi di Vittoria per la loro voglia di crescere che ogni anno mettono in campo e con gli amici del Syrako, quest’anno in forza alla squadra ragusana per il grande sostegno e apporto che stanno dimostrando ai giovani. Un saluto ed un complimento particolare va ai neo tecnici del Vittoria, Fazzino e D’Aquila, colonne storiche del Sirako che con la loro professionalità e competenza, stanno finalmente dando un’impronta tecnica ai giovani giocatori del Vittoria”.



Nissa Rugby: 1 Bruno, 2 Cammarata, 3 Emma, 4 Tringali, 5 Messana, 6 Palermo, 7 Ferrara, 8 Messina, 9 Palumbo, 10 Di Maura (K)11 Raitano, 12 Tabacco, 13 Di Prima, 14 Cali’ M., 15 Angelini. A disposizione: 16 Ilardo, 17 Tirrito, 18 Zimarmani, 19 Carletta, 20 Lippa, 21 Vacca, 21 Cimò



Campionato regionale Serie C Recupero* (seconda giornata) - 1ª Fase

10/11/2019 Nissa Rugby - Vittoria Rugby 31 – 24



CLASSIFICA Amatori Catania 1963 14

Rugby Palermo 10

San Gregorio 6

Vittoria Rugby 6

I Briganti Librino CT e Nissa Rugby 5



Prossimo turno (quarta giornata) - 17/11/2019

Vittoria Rugby - Rugby Palermo

Amatori Catania 1963 - San Gregorio

I Briganti Librino CT - Nissa Rugby



Cerbere: Seniores a corrente alternata, under 16 positive. Blandi: "Hanno mostrato carattere"

News Successiva Pallavolo. Prima gara nel campionato di serie C: l'Albaverde si impone in casa del Castelvetrano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews