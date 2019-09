Sport 238

Nissa Rugby, open day al campo polivalente Amari: presente lo staff tecnico e societario

All'evento hanno preso parte molti bambini accompagnati dai loro genitori che hanno chiesto informazioni sugli allenamenti e sugli orari

Redazione

16 Settembre 2019 16:31

Tanti bambini e molti genitori hanno affollato, sabato 14 settembre dalle ore 16 alle 20, il campo Polivalente M. Amari di via Portella della Ginestra a Caltanissetta per l’Open Day della Nissa Rugby. La lungimirante società sportiva nissena della palla ovale, che ha negli ultimi anni ha ideato e portato a termine numerosi progetti didattici nelle scuole nissene di primo e secondo grado, ha presentato la sua nuova stagione con particolare riferimento ai mini-atleti. L’intero staff tecnico e societario, oltre ad una corposa rappresentanza delle formazioni seniores maschili e femminili, guidato dal presidente Giuseppe Lo Celso ha fornito informazioni sulle modalità di allenamento, gli orari, le categorie e l’importanza dell’aspetto comportamentale: il rugby è innanzitutto una disciplina di vita. Nel corso del pomeriggio sono stati organizzati numerosi giochi, sempre con la palla ovale, per consentire ai neofiti di conoscere questo “elemento”. I genitori hanno colloquiato con tecnici e dirigenti per conoscere le regole, le modalità operative ed il modus operandi della Nissa Rugby che quest’anno si appresta a vivere la sua undicesima stagione.



