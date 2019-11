Sport 78

Nissa Rugby, impegnativa trasferta a Catania contro i Briganti di Librino. Cammarata: "Abbiamo trovato lo spirito giusto"

La squadra in settimana si è allenata con grande lena e determinazione per affrontare al meglio la trasferta in terra etnea

Redazione

16 Novembre 2019 17:09

L’appetito vien…mangiando. La Nissa Rugby, dopo la prima vittoria nel campionato di serie C ottenuta sul manto erboso amico del “M. Tomaselli” contro il Vittoria, vuole provare a ripetersi. La squadra in settimana si è allenata con grande lena e determinazione per affrontare al meglio la trasferta in terra etnea; domenica 17 novembre i nisseni saranno ospiti dei Biganti di Librino al Polivalente di Catania, inizio del match alle ore 13.In seno alla squadra il primo successo stagionale ha rinfrancato lo spirito ed aumentato la convinzione nei propri mezzi.

Gaetano Cammarata, sprona il team a sfruttare al meglio l’entusiasmo: “Ho appena iniziato la seconda stagione con la Nissa Rugby, e devo dire che stiamo trovando lo spirito giusto: un proseguo positivo all’anno appena trascorso. Certo le prime due tappe sono servite a trovare l’assetto giusto: peccato che abbiamo trovato due squadre che come noi con cuore e sacrificio provano a dare il meglio ed hanno avuto la meglio. Adesso però, come detto prima, la vittoria di domenica scorsa ci ha dato lo stimolo giusto per dimostrare le nostre capacità. Capacità, che unite allo spirito di gruppo ed alla determinazione, hanno fruttato la prima vittoria. Proveremo così ad imporre il nostro gioco anche domenica fuori casa, con i Briganti di Librino, tentando di portare un altro risultato positivo a casa. Spero con tutto il cuore che questo anno, l’ultimo per me per motivi di età, di riuscire con io i miei compagni ad aggiungere un altro tassello importante alla storia di questa bella realtà, che ogni giorno opera affinché questo sport e questa squadra, ottengano la giusta considerazione. Pertanto il mio impegno sarà la giusta risposta alla fiducia per la guida della mischia che il coach Lo Celso mi ha dato, e che grazie a questi ragazzi le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare”.



Campionato regionale Serie C



CLASSIFICA

Amatori Catania 1963 14

Rugby Palermo 10

San Gregorio 6

Vittoria Rugby 6

I Briganti Librino CT 5

Nissa Rugby 5



Prossimo turno (quarta giornata) - 17/11/2019

Vittoria Rugby - Rugby Palermo

Amatori Catania 1963 - San Gregorio

I Briganti Librino CT - Nissa Rugby



