Nissa, Mariano Cordaro torna ad indossare la maglia biancoscudata

L'attaccante, che ha scritto pagine importanti della storia biancoscudata, ha militato anche nell'Ascoli in serie B

16 Luglio 2020 20:24

Una giornata intensa in casa biancoscudata, con una sorprendente e sicuramente apprezzata riconferma! Mariano Cordaro (nella foto con il direttore generale Arialdo Giammusso), resta un’altra stagione alla Nissa. L’attaccante palermitano, che ha scritto pagine importanti della storia biancoscudata e del calcio siciliano, vuole dimostrare ancora di potere dare il suo contributo alla causa biancoscudata. Cordaro non ha bisogno certo di presentazioni. Oltre alle stagioni alla Nissa, in Eccellenza e Serie D, ha milato nell’Ascoli in Serie B, indossando le maglie di Siracusa, Akragas, Acireale, Paterno’, Mazara, Rosetana, Pro Favara e Canicattì.

Nella foto Mariano Cordaro insieme al direttore generale Arialdo Giammusso



