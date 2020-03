Cronaca 465

Niscemi, serra indoor di marijuana allestita in un garage: arresti domiciliari per un 36enne

I poliziotti hanno sequestrato 29 piante di marijuana dell’altezza media di circa 1,5 metri e 75 grammi di marijuana posta in essiccatura su dei fili.

Redazione

11 Marzo 2020 12:42

I poliziotti del commissariato di Niscemi hanno tratto in arresto Cusa Giuseppe, niscemese di trentasei anni, nella flagranza di reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Ieri, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nel garage dell’uomo, gli agenti hanno trovato una coltivazione indoor di piante di marijuana all’interno di vasi di plastica, con un impianto d’illuminazione artificiale composto da lampade a incandescenza e un sistema di riscaldamento a ventilazione forzata. I poliziotti hanno sequestrato 29 piante di marijuana dell’altezza media di circa 1,5 metri e 75 grammi di marijuana posta in essiccatura su dei fili. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

