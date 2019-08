Cronaca 334

Niscemi, scoppia bombola di gas in un appartamento: marito e moglie in ospedale

A causare l'esplosione sarebbe stato un fornello della cucina rimasto aperto. I due anziani sono stati portati in ospedale per accertamenti

Redazione

07 Agosto 2019 16:22

Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina da due ultraottantenni di Niscemi per l’esplosione di una bombola di gas che ha sventrato parte del loro appartamento. A causare lo scoppio sarebbe stato un fornello della cucina rimasto aperto.Quando la donna ha acceso il fuoco per far riscaldare la caffettiera si è verificata l’esplosione. I coniugi, salvi per miracolo, sono stati portati in ospedale per precauzione.



Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina da due ultraottantenni di Niscemi per l’esplosione di una bombola di gas che ha sventrato parte del loro appartamento. A causare lo scoppio sarebbe stato un fornello della cucina rimasto aperto.Quando la donna ha acceso il fuoco per far riscaldare la caffettiera si è verificata l’esplosione. I coniugi, salvi per miracolo, sono stati portati in ospedale per precauzione.



News Successiva Niscemi, commissariato in ginocchio: la struttura è fatiscente e mancano uomini e mezzi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews