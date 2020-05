Cronaca 192

Niscemi, scontro frontale tra due auto: il bilancio è di tre feriti tutti in prognosi riservata

Le due macchine transitavano in direzione opposta lungo il prolungamento della strada che da via Serbatoio porta nella zona nordorientale del territorio comunale

Redazione

13 Maggio 2020 16:08

Grave scontro frontale tra due autovetture lungo una strada alla periferia di Niscemi, con il pesante bilancio di tre feriti tutti in prognosi riservata. Due delle persone coinvolte nel sinistro sono state ricoverate tramite l'eliambulanza del 118 al Policlinico di Palermo per le loro condizioni molto

preoccupanti.L'incidente è avvenuto poco prima del tramonto di lunedì. Le due auto - una Volkswagen

Golf, pilotata da Francesco Allia, 24 anni, che viaggiava assieme al suo amico Davide Cusa, 27 anni, e una

Fiat Punto, guidata dal pensionato Salvatore Cannia, 73 anni - transitavano in direzione opposta (la

prima verso contrada Pilacane e l'altra verso Niscemi) lungo il prolungamento della strada che da via

Serbatoio porta nella zona nordorientale del territorio comunale.

Il violento impatto fra i due veicoli è avvenuto all'altezza del fungo piezometrico del servizio idrico comunale, poco prima dell'isola ecologica.(Salvatore Federico, Gds)



Grave scontro frontale tra due autovetture lungo una strada alla periferia di Niscemi, con il pesante bilancio di tre feriti tutti in prognosi riservata. Due delle persone coinvolte nel sinistro sono state ricoverate tramite l'eliambulanza del 118 al Policlinico di Palermo per le loro condizioni molto

preoccupanti.L'incidente è avvenuto poco prima del tramonto di lunedì. Le due auto - una Volkswagen

Golf, pilotata da Francesco Allia, 24 anni, che viaggiava assieme al suo amico Davide Cusa, 27 anni, e una

Fiat Punto, guidata dal pensionato Salvatore Cannia, 73 anni - transitavano in direzione opposta (la

prima verso contrada Pilacane e l'altra verso Niscemi) lungo il prolungamento della strada che da via

Serbatoio porta nella zona nordorientale del territorio comunale.

Il violento impatto fra i due veicoli è avvenuto all'altezza del fungo piezometrico del servizio idrico comunale, poco prima dell'isola ecologica.(Salvatore Federico, Gds)



News Successiva Arrestato un pastore niscemese: nascondeva una penna-pistola in una masseria situata a Mazzarino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare