Niscemi, oltre 200 motociclisti al primo “Raduno dell'amicizia”

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune e promossa dall’associazione “Desmo Niscemi”

10 Settembre 2018 16:23

Circa 200 i motociclisti, la gran parte provenienti da tutta l’isola, che domenica mattina hanno partecipato in città al “Primo raduno dell’amicizia” promosso dall’associazione motociclistica “Desmo Niscemi” di cui è presidente Massimo Lo Monaco e che il Comune di Niscemi ha patrocinato attraverso l’assessorato allo sport, turismo e spettacolo presieduto da Adelaide Conti.I centauri, in sella alle rombanti moto di grossa cilindrata, hanno fatto tappa in piazza Vittorio Emanuele a conclusione di una moto-passeggiata per le strade della città che è stata vigilata dalla Polizia municipale con un accurato servizio di viabilità e di pubblica sicurezza.

Un’occasione la manifestazione, che ha consentito di promuovere il turismo motociclistico in città e di ospitare tantissimi centauri provenienti da tutta la Sicilia e che in sella alle moto hanno visitato Niscemi.

Ed è stato questo l’aspetto più importante dell’iniziativa che tra l’altro, ha anche costituito un momento di aggregazione di tanti motociclisti niscemesi e siciliani, i quali hanno avuto modo di radunarsi all’insegna dell’amicizia ed accomunati dalla medesima passione per le moto prevalentemente su strada.

Il “Primo raduno dell’amicizia” ha anche determinato l’esposizione di moto di ultima generazione che hanno suscitato tantissimo interesse fra i centauri.

La manifestazione è stata anche allietata in piazza da concerti musicali eseguiti da una band e dai ballerini della Dance cool, nel corso della quale sono stati consegnati attestati di partecipazione a tutti i motociclisti e gadget ai rappresentanti delle associazioni motociclistiche intervenute.

Il “primo raduno” dell’amicizia si è concluso con un pranzo in uno dei locali della città.

“Siamo stati ben lieti come Amministrazione comunale di supportare la manifestazione” ha detto l’assessore Adelaide Conti,”poiché ha consentito in città un notevole afflusso di motociclisti provenienti da tutta la Sicilia.

Un’attività di promozione turistica della città attraverso le moto, per la quale ringrazio l’associazione Desmo Niscemi”.









