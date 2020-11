Cronaca 179

Niscemi, non ha ottemperato a versamento cauzione: misura restrittiva per un 38enne

Si tratta di un ex sorvegliato speciale che dovrà espiare la pena residua di un mese e 11 giorni di reclusione

Redazione

13 Novembre 2020 12:27

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi ieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di Carmelo Russo, trentottenne niscemese, ex sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena residua di un mese e undici giorni di reclusione, per non aver ottemperato, entro i termini fissati dal Tribunale, all’ordine di versamento della cauzione, derivante dal decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

