Niscemi, commissariato in ginocchio: la struttura è fatiscente e mancano uomini e mezzi

La denuncia è della segreteria provinciale del sindacato di polizia Fsp. Una lettera è stata inviata anche al ministero degli Interni

Redazione

24 Luglio 2019 12:30

La segreteria provinciale Fsp giè Ugl polizia di stato di Caltanissetta, riunitasi in assemblea, presso il commissariato di niscemi, ha affrontato la grave e annosa problematica inerente la struttura, oramai sempre più fatiscente e per la quale, ad oggi non vi è alcuna imminente soluzione.

Nel corso dell’incontro si è anche affrontato il problema inerente la carenza del personale, il quale è sottoposto a turni massacranti, con ripercussioni sulle ferie, nonchè i pochi veicoli in dotazioni, in particolare quelli specializzati per il controllo del territorio, che a causa dell’intenso utilizzo risultano poco efficienti e spesso guasti.

Questa segreteria ha segnalato più volte agli organi competenti le problematiche del commissariato, ma ad oggi la situazione rimane grave, anzi si è registrata la mancata assegnazione di nuovo personale . Si evidenzia che l’incremento del personale è indispensabile in quanto in questo centro insiste la nota problematica Muos che ogni anno prevede diversi servizi di ordine pubblico i quali comportano un impiego massiccio del personale, già gravato per garantire giornalmente il controllo del territorio. Inoltre non è da sottovalutare anche l’alta densità criminale e gli eccellenti risultati conseguiti grazie al sacrificio degli operatori in servizio nel commissariato di Niscemi.

A conclusione dell’assemblea si è convenuto di segnalare l’annosa situazione al ministero dell’Interno non escludendo, in caso di mancato riscontro, una manifestazione con tutto il personale per sensibilizzare gli organi competenti al fine di trovare una rapida risoluzione alle problematiche insolute del commissariato di Niscemi.



