Niscemi, gesto estremo di un giovane di 22 anni: trovato senza vita nella sua abitazione

Il ragazzo si sarebbe tolto la vita mentre era nella sua abitazione di via Cosenza. Inutili i soccorsi

Redazione

30 Agosto 2019 16:22

Un ragazzo di 22 anni di Niscemi è stato trovato senza vita presso la sua abitazione, in via Cosenza. Il giovane è stato trovato impiccato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza ma per il giovane purtroppo non c'era più nulla da fare. Indagini sono in corso da parte della polizia per accertare quanto è successo.

