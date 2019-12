Attualita 221

Niscemi è sempre più isolata dopo la frana nella Sp 12: l'opposizione chiede di intervenire

Rimane percorribile solo la Sp 10 ma da circa un mese ha una limitazione al traffico per i mezzi pesanti

Redazione

12 Dicembre 2019 17:37

Consiglio comunale, stasera alle 20, per dibattere le problematiche relative a tre mozioni presentate dall'opposizione. Fra le tre mozioni, acquista una particolare rilevanza sociale la questione delle Sp 10 e 12, spicca la preoccupante situazione delle strade provinciali 12 e 10: la prima, chiusa al traffico da gennaio, per una frana che ha fatto rovinare a valle una grossa fetta della carreggiata; la Sp 10 da circa un mese ha una limitazione al traffico per i mezzi pesanti, a causa di due smottamenti che mettono a rischio la sicurezza degli utenti.I consiglieri dell'opposizione, con il documento, 1° firmatario Vincenzo Pitrolo, ricordano che «a causa della chiusura della Sp 12, tutto il flusso è stato dirottare sulla Sp 10, con un conseguente notevole aumento dei mezzi e dei carichi che ogni giorno la percorrono»; quest'ultima provinciale nella prima metà di novembre 2019, dopo varie segnalazioni riguardo allo stato di precarietà della stessa, è stata interessata da «una voragine di considerevoli dimensioni che ne ha limitato, seppur per un breve periodo, la viabilità, mentre successivamente uno smottamento della carreggiata stradale, che ha comportato la limitazione della percorribilità a una sola carreggiata, alternando il senso di marcia del tratto interessato per mezzo di un semaforo.



Consiglio comunale, stasera alle 20, per dibattere le problematiche relative a tre mozioni presentate dall'opposizione. Fra le tre mozioni, acquista una particolare rilevanza sociale la questione delle Sp 10 e 12, spicca la preoccupante situazione delle strade provinciali 12 e 10: la prima, chiusa al traffico da gennaio, per una frana che ha fatto rovinare a valle una grossa fetta della carreggiata; la Sp 10 da circa un mese ha una limitazione al traffico per i mezzi pesanti, a causa di due smottamenti che mettono a rischio la sicurezza degli utenti.I consiglieri dell'opposizione, con il documento, 1° firmatario Vincenzo Pitrolo, ricordano che «a causa della chiusura della Sp 12, tutto il flusso è stato dirottare sulla Sp 10, con un conseguente notevole aumento dei mezzi e dei carichi che ogni giorno la percorrono»; quest'ultima provinciale nella prima metà di novembre 2019, dopo varie segnalazioni riguardo allo stato di precarietà della stessa, è stata interessata da «una voragine di considerevoli dimensioni che ne ha limitato, seppur per un breve periodo, la viabilità, mentre successivamente uno smottamento della carreggiata stradale, che ha comportato la limitazione della percorribilità a una sola carreggiata, alternando il senso di marcia del tratto interessato per mezzo di un semaforo.



News Successiva Niscemi, lettura dei contatori: addetti di Caltaqua nelle abitazioni degli utenti per rilevare i consumi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare