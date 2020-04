Cronaca 263

Niscemi, due segnalati per uso personale di stupefacenti. Sequestrate cocaina e marijuana

I predetti sono stati, inoltre, sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento del Covid-19

16 Aprile 2020 11:26

I poliziotti del Commissariato di Niscemi hanno segnalato due persone, un ventenne e un quarantenne, entrambi per uso personale di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contenimento del contagio del Covid-19, ha proceduto al controllo del primo, gravato da pregiudizi di polizia, che transitava a bordo della propria autovettura. Di seguito alla perquisizione del mezzo, gli agenti gli hanno sequestrato un involucro di marijuana. Al secondo, controllato mentre transitava a piedi da Corso Gramsci, è stata invece sequestrata una bustina contenente cocaina. Entrambi i fermati, che hanno dichiarato ai poliziotti di fare uso personale dello stupefacente, sono stati segnalati all’autorità amministrativa ex art.75 del D.P.R. 309/1990. I predetti sono stati, inoltre, sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento del Covid-19.

