Cronaca 59

Niscemi. Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: arrestato 19enne, altri due denunciati

La polizia ha sequestrato 93 grammi di hashish e 9,1 di marijuana

Redazione

20 Dicembre 2019 09:51

I poliziotti del Commissariato di Niscemi ieri, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Salvatore Rizzo, niscemese di diciannove anni e denunciato altri due niscemesi di cinquantadue e venti anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I predetti, tutti gravati da precedenti giudiziari, sono stati controllati in contrada Torotto, agro di Niscemi, all’interno di un fondo agricolo. Sottoposti a perquisizione personale sul posto il Rizzo è stato trovato in possesso di 6,8 grammi di hashish e 0,8 di marijuana; il 52enne di 0,7 grammi di hashish. Le perquisizioni, estese presso le abitazioni niscemesi dei predetti hanno consentito agli agenti di sequestrare 69,3 grammi di hashish e 16,1 grammi di marijuana a casa di Salvatore Rizzo e 8,4 grammi di hashish a casa del 20enne. Presso l’abitazione dell’arrestato è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione e un cutter con la lama annerita. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Gela è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I poliziotti del Commissariato di Niscemi ieri, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Salvatore Rizzo, niscemese di diciannove anni e denunciato altri due niscemesi di cinquantadue e venti anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I predetti, tutti gravati da precedenti giudiziari, sono stati controllati in contrada Torotto, agro di Niscemi, all’interno di un fondo agricolo. Sottoposti a perquisizione personale sul posto il Rizzo è stato trovato in possesso di 6,8 grammi di hashish e 0,8 di marijuana; il 52enne di 0,7 grammi di hashish. Le perquisizioni, estese presso le abitazioni niscemesi dei predetti hanno consentito agli agenti di sequestrare 69,3 grammi di hashish e 16,1 grammi di marijuana a casa di Salvatore Rizzo e 8,4 grammi di hashish a casa del 20enne. Presso l’abitazione dell’arrestato è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione e un cutter con la lama annerita. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Gela è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

News Successiva No Muos, foglio di via per tre anni per un'attivista di Niscemi: "Persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare