Niscemi, Caltaqua: al via a inizio settembre la lettura dei consumi. Si concluderanno il 20 dello stesso mese

Il Gestore invita i titolari a consentire l’accesso dei letturisti ai contatori nel caso in cui questi ultimi fossero collocati all'interno delle abitazioni

Redazione

28 Agosto 2020 10:43

Prenderanno il via nei primi giorni di settembre, per concludersi il 20 dello stesso mese, le operazioni di rilevazione delle letture dei consumi delle utenze del Comune di Niscemi. Saranno direttamente gli addetti di Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, a portare a compimento le rilevazioni. Il Gestore invita, pertanto, i titolari a consentire l’accesso dei letturisti ai contatori nel caso in cui questi ultimi fossero collocati all'interno delle abitazioni o in aree private. Gli addetti di Caltaqua, muniti di tessera di identificazione, potranno anche ricevere dall'utente l’autolettura eventualmente effettuata.

In vista di tali operazioni il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura - che non sia a chiave universale - apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti. Appare utile rammentare, altresì, che una puntuale azione di rilevazione dei consumi consente al Gestore di poter effettuare una fatturazione periodica più in linea con i consumi effettivi dell’utenza evitando così la necessità di dover ricorrere a fatturazioni a conguaglio.

Si ribadisce, infine, che in nessun caso gli addetti alla lettura dei contatori sono abilitati a chiedere denaro a qualsiasi titolo. Il servizio, infatti, è totalmente gratuito.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204.



