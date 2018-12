Attualita 140

Niscemi, ancora una protesta con striscioni e slogan per chiedere lo smantellamento del Muos

Un lungo corteo ha attraversato la città per dire "No" alla base militare statunitense costruita nel cuore della sughereta

Redazione

10 Dicembre 2018 19:32

Un lungo corteo di attivisti NO Muos di tutta la Sicilia ha gridato la sua avversione alla base militare statunitense di telecomunicazione satellitare del Muos e delle 46 antenne Nrtf, attraversando con striscioni e slogan le vie principali della la città.È l’ennesima azione di protesta del Coordinamento regionale dei Comitati NO Muos, che ha voluto ribadire ancora una volta che la lotta per lo smantellamento totale dell’impianto di contrada Ulmo non si fermerà.

Gli attivisti si sono dati appuntamento in Largo Spasimo, per poi sfilare per le vie Vincenzo Caruso, viale Mario Gori, Aldo Moro, Gramsci, Matteotti, Viale Mario Gori, XX Settembre, Umberto, per poi concentrarsi in Piazza Vittorio Emanuele.(Gds)



