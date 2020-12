Attualita 151

Niscemi, al via la sostituzione di 7.800 vecchi contatori: gli interventi prenderanno il via domani

L’intervento, interamente realizzato con fondi propri di Caltaqua, rientra nell'ambito di un progetto di più ampio respiro

Redazione

27 Dicembre 2020 15:40

Prenderanno il via domani, lunedì 28, gli interventi per la sostituzione massiva di 7.800 contatori nel comune di Niscemi. L’operazione riguarda la sostituzione di apparecchi con più di dieci anni di vita. L’intervento (ID 130) – interamente realizzato con fondi propri di Caltaqua, rientra nell'ambito di un progetto di più ampio respiro che, in varie fasi, sta riguardando l’intero territorio provinciale. Si stima che questa fase dell’operazione verrà realizzata in circa 3 mesi.







