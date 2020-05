Cronaca 174

Niscemi, violenta una disabile di 25 anni: arresti domiciliari per un 49enne. Tutto è successo in un garage

E' stata la vittima a rivolgersi agli agenti del commissariato di Niscemi e a denunciare quanto accaduto

Redazione

02 Maggio 2020 15:23

La Procura di Gela ha ottenuto dal Gip gli arresti domiciliari a carico di C. V., 49 anni, di Niscemi, accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 25 anni, affetta da problemi psico-fisici, condotta dall’uomo in un garage di proprietà di quest’ultimo e violentata. Le indagini, coordinate dalle Procura di Gela, sono state svolte dal commissariato di Niscemi al quale la donna, accompagnata dai genitori, si è rivolta per denunciare i fatti chiedendo tutela.

