Niscemi, a spasso con la cocaina, sanzionato dalla Polizia di Stato un quarantenne

Alla richiesta degli agenti non ha fornito validi motivi che giustificassero la sua presenza fuori dall’abitazione

Redazione

12 Aprile 2020 11:48

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contenimento del contagio del Covid-19, nel pomeriggio di ieri hanno segnalato un quarantenne trovato in possesso di cocaina per uso personale. L’uomo è stato controllato mentre transitava a piedi per viale Mario Gori. Alla richiesta degli agenti non ha fornito validi motivi che giustificassero la sua presenza fuori dall’abitazione. Di seguito alla perquisizione personale, nella tasca del giubbotto i poliziotti hanno trovato una dose di cocaina che è stata sequestrata. Il quarantenne è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente anche per violazione delle misure di contenimento del Covid-19.

