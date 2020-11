Politica 102

Niente posti riservati per i disabili alla Asl di Sommatino, Infuso: "Si provveda subito"

Nota del commissario cittadino di Sommatino di Forza Italia Gianluca Infuso che di seguito pubblichiamo

Redazione

19 Novembre 2020 08:05

Sommatino, 19 Novembre 2020 – diversi disabili lamentano la mancanza di parcheggi riservati nei pressi della ASL di Sommatino, il che comporta molto disagio, poiché sono costretti a parcheggiare dove capita e distante dalla struttura, dove si recano frequentemente per le visite sanitarie.Invitiamo l'amministrazione comunale di provvedere nel più stretto giro di tempo, alla realizzazione di parcheggi riservati, dando cosi soddisfazione alle numerose lamentele che gli stessi da tempo manifestano.

Ci auguriamo che questo nostro intervento a favore di questa categoria sia utile e non cada nel dimenticatoio e soprattutto serva per fare valere i diritti delle persone più deboli che andrebbero maggiormente tutelate in questo comune.



