Nicolas Valenza è a Roma, il sindaco di Gela: "Un abbraccio a lui e a tutta la famiglia"

Il sindaco Lucio Greco, dopo aver appreso la notizia della liberazione del giovane gelese, attende il suo ritorno in città

Redazione

04 Settembre 2020 11:46

"Iniziamo questa giornata con una bella notizia! Il nostro giovane concittadino Nicolas Valenza stanotte finalmente è stato liberato e ora si trova a Roma”. Così il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha dato alla città siciliana la notizia della liberazione del giovane gelese, fermato al Cairo il 23 agosto scorso. Trascorso “il tempo degli ultimi adempimenti burocratici", Valenza tornerà a Gela. "Un abbraccio a lui e a tutta la famiglia”, aggiunge il sindaco. Il giovane gelese era stato fermato all’aeroporto della capitale egiziana perché sospettato di essere un trafficante di droga. Dopo l’interrogatorio è stato liberato ma ha continuato a vivere all’interno di un commissariato di Polizia, con l’assistenza dei funzionari del Consolato italiano i quali lo hanno rifocillato e fornito di abiti e da quelli dell’ambasciata italiana che hanno fatto da tramite con il governo italiano. Il giovane ventisettenne, che da quattro anni vive in Spagna, era andato in Egitto per un breve periodo di vacanza. Poi il fermo ed ora il ritorno in Italia

