Neonato trovato morto a Trapani, aveva il cranio fracassato: forse lanciato dalla finestra. La madre è una 17enne

La madre è stata individuata dagli agenti della Squadra Mobile di Trapani. Si tratta di una ragazza minorenne di 17 anni che vive con i genitori

06 Novembre 2020 15:43

Il cadavere di un neonato è stato trovato alla periferia di Trapani. A segnalare il ritrovamento è stato un abitante di un complesso residenziale in via Francesco De Stefano, dove il piccolo senza vita è stato abbandonato all'interno di un sacchetto di plastica. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e il reparto della Scientifica.Secondo i primi riscontri, il neonato è stato ritrovato con il cranio fracassato ed il cordone ombelicale ancora attaccato. L’ipotesi terribile è che il piccolo sia stato lanciato dalla finestra. La madre è stata individuata dagli agenti della Squadra Mobile di Trapani. Si tratta di una ragazza minorenne di 17 anni che vive con i genitori. È stata portata per accertamenti nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sant'Antonio abate di Trapani. La minorenne, che è di corporatura robusta, sarebbe riuscita a nascondere la gravidanza ai genitori, i quali hanno riferito di non essersi accorti di nulla.La giovane, subito dopo avere partorito, avrebbe avvolto il neonato dento un sacchetto di plastica e l’avrebbe poi lanciato dalla finestra. L’inchiesta adesso sarà trasmessa per competenza alla Procura del tribunale dei minorenni di Palermo.



