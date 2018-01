Cronaca 369

Neonata non respira, gli operatori 118 di Caltanissetta al telefono aiutano la madre a salvarla

Gli operatori hanno inviato un'autoambulanza in quell'abitazione ma hanno anche dato delle precise indicazioni per aiutare la piccola

Redazione

08 Gennaio 2018 08:31

Neonata non respira, gli operatori del 118 aiutano al telefono la madre a salvarla Una neonata, di appena un mese, andata in arresto cardio respiratorio, è stata salvata grazie alle indicazioni sanitarie date, alla mamma, dall'equipe della centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'emergenza sanitaria si è registrata in una palazzina del centro di Favara. La mamma della piccina non si è fatta sopraffare dal panico ed ha chiesto aiuto al 118. Gli operatori hanno inviato un'autoambulanza in quell'abitazione ma hanno anche dato delle precise indicazioni per aiutare la piccola che, nel frattempo, era diventata cianotica. La mamma è riuscita a mettere in atto le pratiche rianimatorie e, poco dopo, è giunta l'automedica partita dall'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. (Agrigentonotizie.it - http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/favara-neonata-non-respira-118-aiuta-madre-a-salvarla-7-gennaio-2018.html)

