Neonata muore durante il trasferimento all'Utin di Agrigento: la Procura apre un'inchiesta

La piccola era venuta al mondo, giovedì scorso, – secondo quanto si apprende – con un parto cesareo praticato all’ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì

14 Giugno 2020

Neonata muore durante il trasferimento, in ambulanza, dall’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì verso il “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove c’è il reparto Utin. La Procura della Repubblica, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio, ha aperto un’inchiesta. Nelle prossime ore, verosimilmente verranno fatte le cosiddette notifiche di rito per consentire a medici e infermieri di prendere parte, con dei propri consulenti, all’irripetibile esame autoptico. Perché la Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul corpicino della piccola. Il delicatissimo esame dovrebbe riuscire a chiarire cosa sia accaduto, quali siano state le cause della tragedia.“La piccola era venuta al mondo, giovedì scorso, – secondo quanto si apprende – con un parto cesareo praticato all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. I medici che hanno assistito la puerpera pare che abbiano reputato in pericolo di vita la piccina, tant’è che è stato disposto il trasferimento della neonata verso l’Utin (la Terapia intensiva neonatale) dell’ospedale del capoluogo. La piccola è stata caricata su un’autoambulanza che, in emergenza, avrebbe dovuto raggiungere contrada Consolida ad Agrigento. Ma durante il tragitto, il cuoricino della neonata s’è fermato e – dopo mesi e mesi di gestazione – s’è consumata, per genitori e familiari, la tragedia.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha seguito, come sempre, con particolare attenzione, quanto è accaduto ed ha aperto un’inchiesta. Le indagini verranno indirizzate a stabilire cosa abbia determinato la tragedia e se vi siano, o meno, delle responsabilità sanitarie. Ieri sera, risultava essere stata già disposta l’autopsia.

Appariva scontato, pertanto, in vista di un accertamento irripetibile qual è l’esame autoptico, che ai medici e gli infermieri che si sono presi cura di puerpera e neonata verrà data la possibilità di parteciparvi, nominando un proprio consulente di fiducia. (Agrigentonotizie.it)



